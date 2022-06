Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de junho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua ingressa no signo de Leão, o que forma um ângulo desarmônico com Saturno em Aquário, signo oposto a Leão. Como Saturno é o astro relacionado a restrições e a responsabilidade e a Lua é regente das emoções, a tensão entre esses dois planetas pode nos deixar exigentes demais com nós mesmos e também com as pessoas ao redor. É preciso ter cuidado para controlar o mau humor quando as coisas não saírem como esperado. Principalmente no ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para que os comentários não se transformem em implicância ou até em discussão. O fim do movimento retrógrado de Mercúrio finalmente acontece hoje, e pode estar evidenciando uma necessidade de ter mais atenção com esse tipo de questão. Pare para perceber se, muitas vezes, você não acaba achando que sempre precisa de mais para ser feliz, quando, na verdade, você não está dando valor nem para as coisas boas que já fazem parte da sua vida agora.Como os arianos não costumam segurar a língua, é preciso ter cuidado com os momentos estressantes hoje, porque a entrada da Lua em Leão pode despertar um olhar mais egoísta, além de nos levar a agir por impulso. Trace metas práticas e evite discussões hoje.