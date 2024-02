Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de fevereiro

"Se houvesse um caminho para o Melhor ele obrigaria a olhar inteiramente para o Pior." (Trecho do poema "In Tenebris" de Thomas Hardy). Na vida a gente nasce e renasce todos os dias. A Vida é transição, travessia, mas ela sempre continua. Ninguém, nem nada vai te destruir, você apenas se transforma. Renasce! E com uma Lua minguante no signo de Escorpião, eu te pergunto: Porque você retarda tanto e luta tanto contra as mudanças? Tudo tem uma razão de ser. E é possível que você seja a razão dessa mudança. Se você quer progredir na vida, deixe morrer sua antiga forma. Seja a serpente que muda de pele e volte mais brilhante do que nunca. O início da manhã será marcado por uma instabilidade. A Lua em oposição a Urano, pode interromper seus planos e abalar a sua paz. Mas logo depois você estará super disposto(a) e motivado(a) para enfrentar o sábado e tudo que ele tem para te proporcionar. E no sábado a noite, quando a Lua encontrar Netuno, você vai se sentir mais inspirado(a). Deixe esse clima especial te envolver e tenha sempre em mente que nada dura para sempre. Não lute contra, a vida está em constante fluxo.

Signo de Áries hoje

Coragem, ariano(a)! Você está lidando com questões emocionais profundas. Confie na sua capacidade de enfrentar situações desafiadoras com coragem e resiliência. Você está vivendo um processo de transformação, se entregue!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.