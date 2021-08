Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de agosto

Ontem a Lua ingressou em Gêmeos, o que nos levou a começar a semana de forma mais agitada. Os nossos pensamentos estarão acelerados e podem ser influenciados pelos sentimentos com mais facilidade. Por isso, é muito importante estar atento para não reagir de forma explosiva quando ficar triste ou quando estiver estressado. É mais inteligente manter-se reservado(a) nesses momentos. Como o Sol está caminhando ao lado de Mercúrio pelo signo de Leão, a criatividade estará evidenciada, assim como a necessidade de socializar com as pessoas com quem você se relaciona. Tente fazer isso, aproveitando a tecnologia e lembrando-se de manter as diretrizes de isolamento social. Esse é um momento muito bom para dar atenção às ideias e insights que vão surgir no trabalho, ao longo do dia. O lado intelectual e criativo está em evidência, propiciando conversas mais profundas e até mesmo atividades artísticas.

Signo de Áries hoje

Quando a Lua está transitando por Gêmeos, você tende a querer fazer muitas coisas de uma vez, e acaba se perdendo com tantas tarefas. É muito importante fazer uma lista com suas prioridades e tentar cumprir uma delas por vez. Assim, você evita a frustração e a sobrecarga mental.



