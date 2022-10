Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de outubro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, nos deixando mais disciplinados e dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Por isso, esse é um bom momento para planejar a próxima semana, definir as prioridades e a forma como você vai cumprí-las. Porém, para que a mente esteja verdadeiramente capacitada para que você consiga seguir seus planos, também é necessário que tenhamos momentos de autocuidado e de relaxamento. O estresse que acumulamos por pequenos motivos no dia a dia pode acabar se tornando um fardo pesado demais. Esse momento astrológico nos pede para desacelerar, cuidar de nós mesmos e, assim, conseguir cumprir nossos objetivos de forma mais consciente, assertiva e leve. Além disso, Mercúrio está se aproximando do Sol e de Vênus hoje, entrando no signo de Escorpião. Esse trânsito despertará reflexões profundas, marcando um momento intenso de reconstrução pessoal.A proximidade entre o Sol, Vênus e Mercúrio pode fazer com que o seu pensamento fique acelerado. É preciso alinhar suas prioridades e começar o dia com algo que te faça bem, como algum tipo de exercício físico, meditação ou simplesmente escutar uma música.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.