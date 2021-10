Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de outubro

Ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto transitava por Leão. As energias dessa fase lunar continua nos influenciando durante os próximos dias, marcando um período de recolhimento, reflexão e libertação. Assim, estamos aproveitando o fluxo lunar para colher os aprendizados que vivemos no últimos mês e, na próxima semana, a Lua nova em Escorpião inaugura o início de um novo ciclo. A presença do Sol em Leão nos últimos dias iniciou um movimento de renascimento, em que somos levados a nos aprofundar em todos os processos que estamos vivendo, sejam relacionados aos relacionamentos, ao trabalho ou ao autoconhecimento. Uma reflexão interessante para se ter nesse momento é sobre as coisas que têm te nutrido e aquilo que tem te intoxicado. Muitas vezes, acabamos reproduzindo comportamentos destrutivos física e mentalmente.

Signo de Áries hoje

Nesta fase lunar, é importante se libertar de desentendimentos e de brigas que estão consumindo sua energias. Por mais que a influência das energias leoninas evidencie o orgulho, você ainda é capaz de reconhecer aquilo que está te prejudicando emocionalmente. Reconciliações são necessárias nessa fase de transição.



