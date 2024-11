Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de novembro

Com a Lua em Escorpião interagindo com Vênus, é um momento propício para revelações significativas em sua vida. O céu de hoje intensifica as emoções e traz à tona questões profundas, especialmente nos relacionamentos e nos valores pessoais. É uma oportunidade para refletir sobre o que realmente tem valor para você e como está estruturando sua vida. Esteja aberto às mudanças e permita-se evoluir com as descobertas que surgirem.

Signo de Áries hoje

Este é um momento para se libertar de situações que não contribuem para sua força e independência. Quebre as correntes e deixe para trás o que não lhe fortalece, pois só assim você se conectará com aspectos mais poderosos da sua jornada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.