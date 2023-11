Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de novembro

A Lua cheia em Gêmeos trouxe uma agitação mental e um aspecto desafiador entre Mercúrio e Netuno e desde segunda-feira estamos mais dispersos e distraídos. E se nesses últimos dois dias, você não conseguiu fazer tudo que se propôs a fazer, tudo bem. Você está num momento de muitas descobertas. Os problemas e assuntos mundanos podem esperar, mas há um trabalho muito importante no seu interior que tem que ser feito agora, um problema que deve ser solucionado agora antes que prossiga. E hoje a lua amanheceu no signo de Câncer e o sentir vai ser o teu modo de saber. E do passado você só precisa levar os aprendizados, não precisa repetir e viver as lembranças dolorosas e assuntos inacabados. A Lua em Câncer vai fazer um pacto com Saturno, que chega com sua foice e vai na raiz do problema. Chegou a hora de assumir as responsabilidades pelas suas escolhas e tudo ficará bem. A Lua em Câncer é mãe, morada, ninho, útero… Dar à luz aos teus sonhos. Celebra a tua libertação.

Áries

Diante de tantas confusões, incertezas e flutuações, o universo pede cautela. Esteja atento(a) às emoções ocultas e aos enganos que estão surgindo e confie na sua intuição. Evite decisões impulsivas, pois tudo vai se revelar naturalmente. Nem tudo é evidente à primeira vista, mas em tempos de incerteza, confie no processo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.