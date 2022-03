Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de março

Signo de Áries hoje

Ontem foi um dia muito intenso e, provavelmente, marcado por alguns imprevistos e mal entendidos. Isso aconteceu porque a Lua ficou fora de curso durante a maior parte do dia, mas hoje ainda de madrugada esse astro ingressa no signo de Peixes - aliviando o estresse e nos ajudando a encontrar serenidade para descansar. As energias piscianas nos deixam mais sensíveis e carinhosos. Por isso, uma dica para terminar bem o dia de hoje é fazer algo na companhia de pessoas amadas, como ver um filme ou fazer uma refeição juntos. Porém, como Vênus está formando uma conjunção com Saturno, podemos nos sentir um pouco indispostos a nos esforçar pelos relacionamentos (principalmente no âmbito amoroso). Para lidar com isso, precisamos olhar com mais cuidado para aquilo que temos feito para nos manter conectados com quem nos relacionamos - aquilo que nos ajuda a manter a ‘magia’ da relação.A entrada da Lua em Peixes significa que ela está se aproximando de Áries, o que costuma deixar os nativos desse signo mais ansiosos. Isso acontece, principalmente, caso você esteja vivendo um momento de desconexão consigo mesmo - com seu propósito, com sua fé, com seu eu interior e com tudo aquilo que faz você sentir que a vida faz sentido.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.