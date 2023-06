Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de junho

Signo de Áries hoje

Conforme a Lua caminha pelo signo de Escorpião, nossas emoções mais profundas vão sendo reviradas, trazidas à tona para que possam ser trabalhadas. Nesse processo, alguns ângulos são formados no céu para potencializar essas mudanças necessárias e, de certa forma, mostrar o que precisa ser feito. Nesta quinta-feira, a Lua quadra Vênus e se opõe a Júpiter. Isso nos leva a questionar a forma como lidamos com nossa autoimagem, o valor que damos a nós mesmos e a nossa história. Além disso, nos leva a encarar as fragilidades de tudo aquilo que hoje consideramos estável (como empregos, relacionamentos, situações de vida etc). Também é comum surgir a necessidade de encarar nossa situação financeira, para entender o quão grave um eventual problema está.Netuno traz para o seu dia uma conexão especial com a espiritualidade. Talvez você sinta algo em seu peito, tenha uma forte intuição ou acorde lembrando de seus sonhos. Confie na mensagem que receber, porque ela ajudará na tomada de decisões importantes. Continue apostando em seu carisma nas situações que envolvem o trabalho.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.