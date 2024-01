Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de janeiro

Estamos iniciando uma semana profunda e intensa. Você será convidado a olhar para suas insatisfações, até porque a Lua vai minguar no signo de Escorpião no dia 02/02. E dessa vez você vai ter que ser honesto(a) consigo mesmo(a), não vai conseguir fugir dos possíveis desapegos e rompimentos. Entre os dias 29/01 e 08/02, você vai ter que refletir sobre a sua satisfação, autossuficiência e das coisas lindas que você veio realizar, que não dependem da concordância ou aprovação do outro. Aproveite esse clima de otimismo e harmonia entre seus atos e pensamentos e deixe transbordar o seu melhor. Mas lembre-se que Urano, o planeta que rege Aquário, não está mais no seu movimento retrógrado e segue pronto para mudar de marcha. Surpresas estão a caminho, espere por algo diferente do habitual. Nada é garantido, pois quando Urano sobe no palco, o cenário muda. E a partir de hoje, Marte e Urano se alinham, você será encorajado(a) a tomar uma decisão ou quebrar um padrão,. Aceite as mudanças de planos e imprevistos, você será provocado(a) a seguir adiante.

Signo de Áries hoje

Urano chega para agitar um pouco a sua vida. Pode ser que ele traga alguma situação desafiadora, especialmente em relação a finanças, mas tudo isso com um único objetivo: tirar você da inércia. Ele vai te provocar a olhar para frente com ousadia. Se entregue as mudanças, tenho certeza que elas surgirão. Sinto que você vai iniciar um novo ciclo e vai ter motivos de sobra para celebrar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.