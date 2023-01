Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de janeiro

Hoje a Lua passa o dia em Touro, trazendo mais conforto e estabilidade para o seu domingo. É um momento de repensar seus planos, estabelecer metas e se preparar para colocá-las em ação. A fase crescente da Lua pede para que você comece a materializar seus desejos, colocando-se em movimento. É um dia muito forte para ideias, conversas e trocas que te ajudem a enxergar novos horizontes. Esse movimento de inovação é proporcionado, também, pelo trígono entre Sol e Marte, que traz muita inspiração. Busque entender qual o seu chamado para a vida. Além disso, é um ótimo dia para se conectar com a natureza e o ambiente à sua volta.

Signo de Áries hoje

O Sol em Aquário traz uma liberdade maior para seguir suas vontades sem tantas cobranças. É importante refletir sobre o que você deseja começar a movimentar em sua vida. Aproveite os trânsitos do dia para anotar as várias ideias que podem surgir.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.