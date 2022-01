Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de janeiro

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua ficou fora de curso a partir das 16 horas e continua transitando dessa forma até hoje, aproximadamente às 6 horas. Por isso, é normal que tenhamos dificuldades para dormir ou que aconteça algum imprevisto durante a noite. A Lua fora de curso também indica a possibilidade de acidente, por isso, é preciso ter um cuidado extra nesse momento. Logo pela manhã, esse astro entra em Capricórnio e nos ajuda a desacelerar. Além disso, Mercúrio retrógrado e Plutão estão caminhando lado a lado neste momento, o que pode evidenciar aqueles sentimentos que temos evitado, mas que continuam vindo à tona. Como Janeiro está sendo marcado pela retrogradação de Mercúrio e de Vênus, estamos sendo direcionados a prestar mais atenção no que precisa ser curado, para começar um novo ciclo. Não é interessante fugir desse processo.Hoje você tende a se magoar por algum motivo que não aparenta ser tão importante para outras pessoas, mas que está relacionado a algo que você já estava carregando internamente. Esse tipo de gatilho emocional pode fazer com que você acabe descontando os sentimentos em pessoas que não têm culpa dos traumas que você está carregando. Em vez de ficar na defensiva, tente se abrir.