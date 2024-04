Previsão do signo de Áries para hoje, 29 de abril

A Lua segue no signo de Capricórnio e vai bater um papo nada agradável com Mercúrio. Cuidado com as palavras e evite conflitos. Seja paciente com você mesmo e com os outros. A segunda-feira pode ser bem cansativa e desafiadora. Marte e Netuno estão no signo de peixes numa conjunção exata. Evite se colocar em situações de risco, não se distraia e muito cuidado com a falta de atenção, especialmente no que envolve água. Até o dia 30/04 evite forçar situações ou perder o controle emocional. Deixe o banho de mar ou o esporte aquático para depois do dia 30. As águas vão esquentar e se movimentar bastante. Sinto que pode acontecer um maremoto fora e outro dentro da gente.

Signo de Áries hoje

Você inicia a semana com aquela sensação de que rema e não chega a lugar nenhum. Pode até bater um desânimo ou falta de energia. Não force a barra, dê o mínimo de si e não crie muitas expectativas. Tente iniciar a semana mais devagar e aproveite momentos de silêncios.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.