Previsão do signo de Áries para hoje, 28 de janeiro

Hoje temos um Céu movimentado. Alguns aspectos bem interessantes vão te ajudar a virar a página, se reinventar e fazer escolhas baseadas naquilo que deseja para si mesmo(a). A partir de hoje, você pode promover algumas mudanças e iniciar um novo ciclo, a partir de uma série de ações sucessivas. Nesse momento você está sendo solicitado(a) e o universo está trabalhando fortemente para que você prossiga na sua jornada, mas é preciso ação. Vênus acena para Saturno, trazendo um pouco de amorosidade na escalada dura da montanha. Aproveite para consolidar suas ideias, pois elas carregam a semente da durabilidade. Enquanto isso, Mercúrio, o nosso mensageiro, está em harmonia com Urano e vai trazer muita inquietude mental. E Vênus e Júpiter também estão interagindo nesse triângulo de sorte, eles não medem esforços para trazer estímulos benéficos para suas empreitadas. Você está sob um Céu que abre caminhos, traz novas oportunidades, inspiração e estímulo. As metas, objetivos, empenho ou tudo que você tem em mente nesse momento será adubo para colher bons frutos no futuro. Você escolhe continuar na inércia ou ouvir o seu chamado interno e seguir?

Signo de Áries hoje

Eu vejo uma onda de sorte no Céu para os ariano(a). Aproveite as oportunidades para tentar expandir seus recursos e posses. Sinto que nos próximos dias você se sentirá muito mais preenchido(a) e feliz. Tente não desperdiçar nenhuma oportunidade. Tente relaxar um pouco hoje e desfrutar desse momento leve.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.