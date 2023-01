Previsão do signo de Áries para hoje, 28 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Touro entra em sua fase crescente, te convidando a agir em busca de movimento, podendo gerar muita vontade de começar novos projetos e atividades que possam mudar o curso da sua vida. Porém, hoje temos duas energias um pouco opostas. Ema mais leve, que diz para descansar e cuidar do seu corpo, já que Touro traz uma energia mais preguiçosa para esse sábado. E outra, que te incentiva a levantar e fazer diferente, deixando seus pensamentos mais ativos, possibilitando o surgimento de novos insights, por conta da fase crescente da Lua. Por isso, separe um tempo para se organizar e planejar a semana e colocar em seus planos as novas ideias que deseja movimentar. Além disso, tenha momentos de autocuidado, de descanso, buscando cuidar do seu corpo e da sua mente.A entrada da Lua em sua fase crescente te convida a focar em mudanças que vem adiando. É importante entender quais seus objetivos e o que precisa para concretizá-los. Muitas mudanças podem ser feitas se aproveitar a energia de Touro para se organizar em meio ao turbilhão de pensamentos.