Previsão do signo de Áries para hoje, 28 de agosto

A semana começa sob um Céu inquieto. Essa inquietude vem de um desejo de liberdade. Você quer viver novas experiências e está buscando uma saída, pois agora não é mais sobre só vencer como pessoa, mas participar do que está além de si mesmo.

São os efeitos da Lua, que inicia o seu percurso no signo de aquário, abrindo caminhos para que sua alma seja revelada para o mundo. E isso é revolucionário. Primeiro você teve que chegar no seu coração e se conscientizar de si, mas agora tudo isso precisa ser compartilhado.

E Urano, o planeta que rege o signo de aquário, hoje se junta ao bonde dos planetas retrógrados. Temos Vênus retrógrado em Leão lhe questionando: “Onde eu posso ser verdadeiro?" Também temos Mercúrio retrógrado em Virgem pedindo aperfeiçoamento e lapidação no seu modo de fazer e organização interna e externa. E Urano chega para te libertar, pois não adianta autenticidade, lapidação dos seus desejos, se você está aprisionado numa situação que não te permite expressão.

Então o melhor a fazer é diminuir o ritmo, já que você vai ter que lidar com muitas incertezas e sobrecarga emocional. Desacelera, pois só assim você pode ser tornar cada vez mais consciente das barreiras que você construiu dentro de você, te impedindo avançar.

Áries

Urano em retrogradação vai te pedir um pouco mais de prudência. Pode ser que você tenha que lidar com instabilidade nas emoções. Vá com calma no que se refere às finanças, pois até janeiro de 2024 você toma consciência do seu senso de segurança e bem-estar. Será que foi construído sobre falsas bases?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.