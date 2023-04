Previsão do signo de Áries para hoje, 28 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje temos um dia todo da Lua em Leão, com vários aspectos acontecendo ao longo do dia. Logo cedo, a Lua forma uma quadratura da Lua com Mercúrio Retrógrado, que pode trazer algumas falhas na comunicação. Por isso, é muito importante ter cuidado caso precise ter conversas mais sérias, buscando deixar o julgamento de lado para ouvir as outras pessoas. À tarde, o trígono com Quíron desperta seu lado mais autoconfiante, sendo um momento para solucionar problemas e ver a vida com mais entusiasmo. Além disso, o sextil entre Lua Vênus proporciona um clima muito harmonioso e romântico para o fim do dia, enfatizando a necessidade de focar no autocuidado e de ter momentos de lazer com as pessoas amadas.O sextil entre Marte e Urano enfatiza seu senso de aventura, levando a uma abertura para socializar e fazer amizades. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não acabar se sentindo frustrado com a comunicação, já que a Lua faz uma quadratura com Mercúrio Retrógrado.