Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de setembro

O tempo é de mudanças. É preciso liberar tudo que intoxica por dentro e tudo que impede o movimento fora. Ultrapasse os territórios conhecidos. Tudo isso que você está vivendo é apenas um ensaio. Você está se preparando para o último eclipse da série Touro-Escorpião que vem como uma voadora no peito.

Ah, e para o romance, o momento é especial para dar novos e importantes passos. Não é à toa que em uma semana 7 casais famosos se separaram. Quem não se separar até o dia 30, não vai se separar nunca mais. Acordos quebrados, contratos encerrados, demissão, mudança de rumo da atuação profissional. Que revolução!

Adapte-se às circunstâncias, coloque as ideias em ordem e ache o caminho certo a seguir. Não ignore suas necessidades mais profundas. O dia começa sob a energia da conjunção Lua e Saturno, que ocorreu exatamente às 00:00. E quando esses dois se encontram trazem um pouco de inquietação, variação de humor e provocam uma certa dificuldade em realizar as coisas no tempo certo. É como se o despertador da existência soasse com vigor, te chamando de volta ao presente. Nesse momento, você está sendo lembrado de que não pode viver apenas nos sonhos, planos e desejos, mas também precisa encarar os desafios e as responsabilidades que a vida cotidiana impõe.

O dia te convida a deixar de lado as ilusões e encarar a verdade, seja ela qual for, com coragem e determinação. As máscaras estão caindo. Estamos vivendo um momento onde temos que aprender coletivamente construir um alicerce sólido para um futuro mais significativo. O universo te convida a fazer diferente.

Áries

Você deve está avaliando até que ponto está satisfeito (a) com a vida que escolheu viver ou até que ponto desfruta e aproveita o que tem. Portanto, preste atenção aos seus desejos, pois você precisa estar pronto para assumir a responsabilidade que esse desejo vai lhe trazer. O melhor a fazer agora é se permitir alguns prazeres e curtir as coisas boas da vida, sem culpa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.