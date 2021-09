Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de setembro

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais animados e comunicativos, mas simultaneamente ansiosos e inquietos, devido ao alto fluxo de pensamentos e sentimentos que nos acomete, quando as energias geminianas estão influenciando o domínio da Lua. Uma dica importante para hoje é ter muito cuidado para não iniciar várias atividades diferentes e não terminar nenhuma delas, o que acaba gerando frustração e atrasando os prazos no trabalho. Além disso, Mercúrio começa a caminhar para trás hoje e pode trazer vários imprevistos, falhas na comunicação e desentendimentos É preciso estar preparado para lidar com essas situações sem perder a razão e acabar piorando o clima, principalmente no ambiente de trabalho. Não é necessário perder tempo encontrando culpados para o ocorrido, mas sim trabalhar em equipe para lidar da melhor maneira possível.Os arianos devem aproveitar o movimento retrógrado de Mercúrio para se livrar de alguns hábitos, crenças ou relações que acharem que os limitam ou restringem. Porém, a retrogradação também te convida a repensar a forma como você tem levado os seus relacionamentos pessoais e profissionais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.