Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de outubro

Desde ontem, Vênus em Sagitário está formando uma quadratura com Netuno em Peixes, o que é considerado um aspecto desafiador na Astrologia. Por mais que as energias sagitarianas despertadas pelo posicionamento de Vênus sejam relacionadas à expansividade, disposição e otimismo, o aspecto que esse astro está formando com Netuno representa alguns obstáculos para alcançar nossos sonhos, o que gera certo desânimo. A Lua, que está transitando por Câncer, nos deixa mais emotivos e isso pode amplificar a influência dessa quadratura. É muito importante que a gente se permita sentir, valide os próprios sentimentos e busque entender suas raízes. A melancolia que sentimos por não alcançar aquilo que consideramos ideal nesse momento pode ser um motivo de auto sabotagem. É preciso pensar com um pouco mais de racionalidade para entender que as condições atuais do mundo (sobre a saúde e a economia, principalmente) foram impeditivas para a maior parte das pessoas. Então, não estabeleça metas inalcançáveis e busque fazer o melhor possível dentro da sua realidade.

Signo de Áries hoje

As frustrações que são evidenciadas pela quadratura que está se formando entre Vênus e Netuno te deixa mais irritado e pode fazer com que você desvalorize as coisas boas que já foram alcançadas na sua vida. Alcançar seus sonhos é uma meta muito importante, mas não é necessário deixar de valorizar o caminho até chegar ao destino que você deseja.



