Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de novembro

Signo de Áries hoje

A Lua Minguante em Virgem nos deixa mais atentos aos pequenos detalhes. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Nesse sentido, a Lua instiga a reclusão e reflexão, pois é um ciclo que necessita manter a distância de desentendimentos e bate-bocas. É hora de encerrar todas as situações e relacionamentos que não nos agregam Além disso, a ambição, o autocontrole e a determinação são características muito presentes nesta fase, embora deva-se ter um zelo maior em relação à saúde física.A postura crítica despertada pela Lua minguante em Virgem, somada à impulsividade característica dos arianos, pode ter efeitos negativos. Busque harmonizar isso acessando o bom humor despertado pelo posicionamento do Sol em Sagitário.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.