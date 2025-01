Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de janeiro

Estamos dando início a uma semana que promete trazer inspiração e ideias inovadoras. Há uma onda de sensibilidade no ar, e tudo que você deseja agora é viver uma vida mais alinhada com a sua essência, escolhendo caminhos que realmente façam sentido para você. Será essencial manter a calma mental para se conectar consigo mesmo e absorver as informações que estão chegando.



Hoje, a Lua, ainda na sua fase minguante, amanhece no signo de Capricórnio e faz um aspecto importante com os nodos lunares, o que indica um momento de limpeza mental. É hora de descartar ideias que não fazem mais sentido, ajustar pensamentos e calar as vozes internas que te amedrontam. Se houver alguém ao seu redor com opiniões tóxicas, não se deixe influenciar. Este é o momento de dar espaço apenas ao que eleva e fortalece.



Mais tarde, a Lua encontrará Saturno, e a energia será de estruturação. Não é um dia para divagações ou para perder tempo com distrações. Foque no que é importante, ajuste suas prioridades e comece a semana com a mente mais clara e organizada. Que tal aproveitar para refletir sobre o que realmente vale a pena manter nos seus pensamentos e o que precisa ser deixado para trás?

Signo de Áries hoje

Deixe de lado a necessidade de controlar tudo sozinho. Permita que outras pessoas contribuam com suas ideias e ajudem a aliviar o peso. Desapegue de ações impulsivas e abra espaço para estratégias mais conscientes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.