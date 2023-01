Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua começa o dia em Áries, deixando você mais ansioso e agitado, com muita energia para colocar suas tarefas em ordem. Faça o que deve ser feito, de forma mais prática, mas priorizando sua saúde e seus limites. Aproveite o sextil entre a Lua e Saturno durante o horário de almoço para finalizar projetos. Após esse período, de 16 às 21 horas é preciso ter mais atenção, já que a Lua forma uma quadratura com Plutão e, logo em seguida, fica fora de curso. Esse trânsito pede que você tenha mais paciência com imprevistos que podem surgir. Além disso, cuidado com meios de transporte, conversas importantes e atividades radicais, porque algumas coisas podem não sair como desejado. No final da noite, a Lua entra em Touro, finalizando o dia com uma energia mais romântica e ótima para momentos de lazer com quem ama. Priorize seu descanso e faça atividades relaxantes, para ter uma boa noite de sono.A energia ariana do começo do dia pode deixar você mais animado, fazendo com que muitos planos possam se concretizar. Coloque em mente seus objetivos e se movimente para alcançá-los.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.