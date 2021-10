Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de outubro

Ontem à tarde a Lua ingressou em Câncer, que é um signo de água, assim como Escorpião. O ingresso do Sol em Escorpião no último sábado (23) faz com que a nossa percepção esteja mais aguçada, tanto no sentido emocional, fazendo com que seja mais fácil entender seus sentimentos e perceber os sinais que as pessoas que estão ao redor; quando no sentido prático, o que é benéfico para o trabalho e ajuda a desenvolver novas ideias. Porém, a influência das energias cancerianas podem fazer com que a sensibilidade emocional seja um pouco problemática, já que tendemos a nos afetar com mais facilidade por tudo o que acontece ao redor e acabar agindo de forma vitimista. Além disso, Vênus (o planeta do amor) está formando um aspecto desarmônico com Netuno (regente do inconsciente), indicando confusões nos relacionamentos, que podem ser causados pelos traumas que cada um de nós carregamos.

Signo de Áries hoje

A presença da Lua em Câncer pode fazer com que você seja mais carinhoso com as pessoas que ama, mas será preciso ter cuidado para não começar brigas por motivos desnecessários. É preciso desenvolver mais autocontrole para que você perceba que nos momentos em que as emoções estiverem intensas, não é interessante conversar.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.