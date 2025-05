Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de maio

A Lua segue seu caminho nos últimos respiros do ciclo anterior. Hoje, ainda em sua fase escura, ela convida ao silêncio, à introspecção e à escuta do que pulsa por dentro. Pode ser um bom dia para recolher os cacos, reconhecer o que está encerrando e cuidar das suas emoções com mais gentileza.

Pela manhã, a Lua ainda caminha por Touro e encontra Urano, o que pode trazer um despertar sensível: alguma notícia, lembrança ou sensação inesperada pode mexer com você. A partir das 14h21, a Lua entra em Gêmeos e, aos poucos, o ar começa a circular, trazendo mais leveza e conexão com o que está por vir. Logo ela se alinha a Saturno, pedindo responsabilidade com o que se comunica e comprometimento com o que se sente.

Ao anoitecer, a mente se aquece com a Lua em conjunção com Mercúrio e este, por sua vez, faz um contato fluido com Netuno. As palavras podem ganhar poesia, as ideias podem inspirar, e a sensibilidade pode se transformar em entendimento.

Começamos a semana com uma energia voltada ao cuidado, à escuta profunda e ao acolhimento dos nossos mundos internos. Não é hora de se cobrar produtividade, mas de se tratar com mais gentileza. Um novo ciclo está prestes a começar... e ele pede presença, não pressa.

Signo de Áries hoje

Hoje, talvez você sinta uma saudade sem nome ou uma vontade de ficar mais quieto do que o habitual. E tudo bem. Permita-se desacelerar, ouvir o que pulsa no silêncio e acolher aquilo que você costuma ignorar por estar sempre correndo. Há partes suas que só florescem na calma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.