Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Leão forma dois aspectos importantes, um trígono com Quíron em Áries e uma quadratura com Urano, que pode deixar o seu dia mais agitado do que o normal. A Lua passa o dia todo fora de curso, sendo importante deixar o dia fluir sem tantas cobranças. Alguns atrasos podem acontecer, além de atritos em suas trocas, evite conversas e compras importantes. Fique atento aos insights, já que muitas ideias podem surgir do nada, mas é importante não ter pressa para realizá-las. Busque compreender seus pontos fortes e resgatar seu brilho pessoal, seus objetivos e focos para sua vida. Olhe para si mesmo, confie em suas habilidades e não se cobre tanto. Seja gentil com suas necessidades e limites.O trígono entre a Lua em Leão e Quíron em seu signo pode trazer à tona emoções profundas e feridas antigas. Aproveite esse movimento para buscar uma cura emocional, especialmente em relação a questões de identidade e autoconfiança. Aproveite a energia leonina para fortalecer sua autoestima e a coragem.