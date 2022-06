Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de junho

Signo de Áries hoje

Existem coisas que demandam mais tempo, mais atenção e trabalho, e essa é a ponderação que precisamos fazer agora, aproveitando a retrogradação de Saturno. Do jeito que as coisas andam, é difícil descansar, relaxar, se permitir… Mas se nos entregamos totalmente às exigências de Saturno e do mundo lá fora, é a nossa saúde – física/mental/espiritual – que sai prejudicada. É preciso encontrar brechas e tentar proteger seus momentinhos de autocuidado, lazer e descanso a todo custo. Saturno é o não que a gente escuta e que a gente precisa falar. E às vezes dizer não para os outros é dizer sim para a gente. Isso também tem a ver com foco. Não podemos ter ou ser tudo. Temos que fazer escolhas.As pessoas de Áries podem ficar inseguras com os sentimentos que são despertados pela influência dos signos de água. Você tende a externar suas emoções antes de compreendê-las e isso acaba gerando transtornos.