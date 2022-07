Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de julho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua, planeta que se relaciona com a forma como lidamos com nossas emoções, está em Câncer. Esse posicionamento faz com que todos fiquemos mais sensíveis e cuidadosos com quem amamos, mas também pode impulsionar um comportamento vitimista. Sabendo disso, tenha cautela para não levar tudo para o lado pessoal e acabar criando um desentendimento que pode ser evitado - principalmente porque a tensão entre a Lua e Urano hoje nos deixa mais 'estressadinhos'. Em relação aos desafios que você está vivendo, especialmente na vida profissional, não se permita desanimar ao se deparar com obstáculos que surgirem pelo caminho, porque apenas quando precisamos enfrentar situações difíceis conseguimos perceber a força que temos. Sendo assim, é mais interessante que você olhe para os desafios como uma poderosa fonte de aprendizado, que te ajuda a desenvolver toda a sua capacidade intelectual e também sua maturidade emocional.A quadratura que está se formando entre Marte e Mercúrio pode ser conflitante, caso você não tenha sensibilidade para se expressar. Por outro lado, esse posicionamento te faz sentir mais motivado profissionalmente, mas você deve se lembrar que descansar também é necessário para sua saúde mental.