Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de agosto

Nesta quinta-feira a Lua em Áries nos convida a despertar nossa coragem em pequenas atitudes do dia a dia, sem ficar nos questionando a cada passo. A dica para esse momento é confiar na nossa intuição, mas não ficar apenas no âmbito mental, pensando sobre o que você quer alcançar sem tomar atitudes efetivas para isso. Hoje entre meio dia e uma hora da tarde a Lua forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio, o que pode trazer algum tipo de conflito ou reviravolta em seus planos. Caso você se sinta irritado sobre algo, reflita se vale a pena gastar sua energia com discussões neste momento. É mais interessante direcionar sua energia para resolver seus compromissos com assertividade, o que é beneficiado pelo posicionamento lunar. Durante a tarde a Lua em Áries forma um sextil com Júpiter em Aquário, o que é ótimo para despertar ideias e expandir suas vontades. Aproveite esse aspecto para olhar para dentro e refletir sobre o que você precisa alterar em sua rotina para estar cada vez mais próximo(a) de seus objetivos.

Signo de Áries hoje

Após as 18:15 é muito importante não ficar cobrando de si mesmo(a) uma produtividade constante, porque a Lua ficará fora de curso. Esse trânsito lunar nos deixa mais confusos mentalmente, o que atrapalha a realização de tarefas que exijam raciocínio ágil. Além disso, também podemos nos desentender com alguém por motivos fúteis após esse horário.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.