Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de abril

Signo de Áries hoje

Ontem pela manhã a Lua ingressou no signo de Peixes, indicando que, precisaremos ter mais calma e serenidade nesse momento. As energias desse signo indicam que é preciso nos manter mais introspectivos e respeitar o nosso próprio ritmo (mental e físico) para cumprir com as tarefas diárias. Nesse momento de pandemia, uma das principais queixas tem sido a diminuição da produtividade e de motivação de forma geral (em casa, no trabalho, nos relacionamentos afetivos…). Muitas vezes, acabamos insistindo em ‘empurrar as coisas com a barriga’ sem dar atenção para o que realmente precisamos para melhorar a rotina, seja incluir um exercício físico, diminuir a carga de trabalho (dividindo melhor as tarefas domésticas, por exemplo) ou até mesmo buscando ajuda profissional (com médicos, psicólogos ou qualquer tipo de cuidado que seja válido para você). A Lua forma um sextil com Urano em Touro hoje e, como esse signo é ligado a todos os prazeres táteis, uma dica interessante é se dar um momento de spa hoje.A presença da Lua em Peixes e do Sol em Touro gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade. As mudanças são bem vindas, mas são melhores quando bem estruturadas. Tenha cuidado para não permitir que as suas emoções guiem as decisões profissionais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.