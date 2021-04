Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de abril

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com a Lua fora de curso até às 13:20, então, se for possível, é aconselhável que você deixe os compromissos mais importantes para a parte da tarde, para evitar imprevistos. Após esse horário, a Lua ingressa em Escorpião, o que nos deixa mais sensíveis e intuitivos. Esse é um signo de água, que evidencia emoções intensas e um grande poder perceptivo, fazendo com que fiquemos mais suscetíveis a tudo que acontece à nossa volta. Como estamos vivendo um período de isolamento social, é normal nos sentirmos mais sozinhos ou desanimados. Nesses momentos, somos desafiados a encontrar novas formas de nos conectar, para que possamos encontrar reforço emocional no outro. Outro trânsito importante que acontece hoje é o de Mercúrio, que está se afastando de Urano e se aproximando de Vênus, sendo que todos estão posicionados no signo de Touro. Essa movimentação desperta uma dualidade interna, porque percebemos de maneira mais clara o embate que acontece entre as nossas emoções e a racionalidade que nos rege.O comportamento impulsivo dos arianos é evidenciado pela entrada da Lua em Escorpião. Sabendo disso, busque filtrar seus pensamentos antes de fazer ou falar algo motivado por eles, questionando se são mesmo fundamentados ou são apenas causados pelo estresse. Isso te ajuda a se manter bem com quem se relaciona.