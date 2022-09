Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de setembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra na fase nova no signo de Libra, marcando o início de um novo ciclo lunar. A Lua nova representa os começos, fazendo com que seja interessante sintonizar e dedicar as energias para futuros planos e objetivos. Por outro lado, lembre-se que esse não é um bom momento para iniciar novos projetos ou fazer compras importantes, por causa do movimento de retrogradação de Mercúrio, que dura até o dia 02 de outubro. Esse é um momento em que estamos com a guarda mais baixa, mas não é por um mau motivo: ficamos dispostos a dar lugar ao novo. Devemos desconstruir ideias para o novo surgir. Até mesmo as pessoas introspectivas acabam ficando mais sociáveis, já que a energia da Lua nova exalta receptividade, reconstrução e propósitos.A Lua nova pode trazer à tona uma postura mais reflexiva, te ajudando a refletir com mais assertividade sobre as situações que você está vivendo. Apesar de a objetividade ser fundamental para se alcançar o aperfeiçoamento de um projeto, é importante desenvolver a sensibilidade a fim de se compreender e aceitar as falhas pessoais, bem como as alheias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.