Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de março

Signo de Áries hoje

A Lua entra na fase minguante em Capricórnio hoje, indicando um momento de recolhimento, em que nos sentimos mais introvertidos e até mesmo sem energia. Como essa é a última fase do ciclo lunar, é normal nos sentirmos sobrecarregados hoje. Uma das lições que podemos aprender é sobre a importância respeitar nossos próprios limites. No mundo atual, sabemos que são poucas as pessoas que realmente têm o privilégio de parar tudo para viver momentos de descanso, da forma mais plena possível. Ainda assim, é preciso que nos lembremos todos os dias de que o corpo e a mente precisam estar saudáveis, para que seja possível fazer todo o resto. Então, quando focamos apenas no resto, podemos esperar a conta - como estresse, ansiedade, dores de coluna e todo tipo de sintoma que está associado à sobrecarga que vivemos diariamente. Veja como o seu signo sente a influência dessa Lua:A Lua minguante influencia a desatar laços não convenientes, finalizar crenças limitantes, vícios e planejamentos deixados de lado. Outra possibilidade é que chegue ao fim algum ciclo no trabalho, trazendo mudança na direção de empresas ou até mesmo gerando desemprego para algumas pessoas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.