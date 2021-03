Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de março

A presença da Lua em Leão nos faz sentir mais confiantes em nós mesmos, e essa segurança pode ser muito bem aproveitada no âmbito profissional, para lançar novos projetos ou apresentar ideias revolucionárias. Esteja atento à sua intuição, que é beneficiada pelo encontro que está acontecendo entre o Sol e Vênus durante essa semana. Entretanto, Júpiter está formando um ângulo de cento e oitenta graus com a Lua hoje e, na Astrologia, acreditamos que a oposição de dois astros no céu desperta tendências divergentes que podem gerar desafios pessoais e conflitos com outras pessoas. Quando esse aspecto acontece entre esses dois planetas, a extravagância e a ostentação se fazem presentes em nossos impulsos e podem nos levar a cometer atitudes imprudentes, como gastar excessivamente ou adotar um tom de superioridade nos diálogos. Por isso, tente conscientizar suas ideias antes de expressá-las, tendo em vista que existe, nesse momento, uma tendência a atacar convencionalismos e opiniões contrárias às suas.

Signo de Áries hoje

Nesse momento, o Sol e a Lua estão localizados em signos regidos pelo elemento fogo (Áries e Leão, respectivamente). As tendências impulsivas ganham mais força e você pode sentir dificuldade para fazer um balanço entre razão e emoção antes de tomar decisões. Lembre-se que, visando a não magoar pessoas amadas, você deve fazer esse esforço.



