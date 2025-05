Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de maio

Neste domingo, o céu inaugura uma nova fase: Saturno, o planeta do tempo, da responsabilidade e da colheita, entra no signo de Áries, o primeiro do zodíaco. Isso marca um ciclo de aproximadamente 2 anos e meio em que seremos convocados a assumir a liderança da própria vida, com coragem, foco e atitudes mais autênticas.

Se Saturno representa aquilo que precisamos consolidar e amadurecer, Áries representa os novos começos, o impulso, o "sim" para a própria vontade. No coletivo, podemos esperar um período de reestruturação de lideranças, debates sobre coragem e ação, e grandes testes para quem age impulsivamente ou foge de assumir protagonismo.

Para quem vive agora o Retorno de Saturno (nascidos entre 1996 e 1999), começa um chamado profundo: encarar a vida com mais seriedade, se alinhar com quem você realmente é e construir algo sólido a partir de suas decisões.

Não é hora de terceirizar sua história — Saturno em Áries vai cobrar maturidade nas escolhas.



Agora, veja como esse novo ciclo pode impactar você de forma mais direta. (Considere também o Ascendente para uma leitura mais precisa.)

Signo de Áries hoje

Saturno entra no seu signo e te chama para amadurecer sua identidade.

É tempo de se olhar com mais responsabilidade, se respeitar e assumir quem você é, sem se esconder nem atropelar os outros. Início de um ciclo de grandes recomeços — mas com base firme.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.