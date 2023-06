Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de junho

Signo de Áries hoje

Os astros pedem por um domingo de descanso e diversão. Com o Sol conjunto a Mercúrio, todas as atividades mentais, os jogos e conversas leves são favorecidos, assim como os programas feitos com amigos. Em geral, a saúde de todos está boa, e para ter ainda mais disposição é interessante o consumo de alimentos afrodisíacos, como pimentas, canela, frutas vermelhas e gengibre. Tudo aquilo que tem a ver com bons hábitos, como a ingestão de água, prática de exercícios físicos, sono de qualidade e alimentação balanceada, atrairá a sua atenção, devido a um bom aspecto entre o Sol e Saturno. Cuidado com comentários sobre a vida dos outros, porque isso pode gerar desentendimentos e mágoas. Aliás, é possível vivenciar situações que lembrem ressentimentos, problemas do passado.A Lua em Virgem traz uma necessidade de organização e eficiência em suas atividades. Foque na resolução de tarefas pendentes e seja disciplinado. No entanto, evite ser crítico demais consigo mesmo e com os outros. No amor, procure demonstrar cuidado e atenção à pessoa amada - a conjunção de Vênus e Marte pede que você demonstre o que sente, mas não somente com palavras, mas com atitudes também.