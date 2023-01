Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de janeiro

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua entrou em Peixes, despertando seu lado mais sonhador e otimista. É um ótimo momento para analisar os seus sonhos sem julgamentos, observando que nem tudo é tão difícil quanto parece. A energia do dia pede para que você tenha mais conexão com sua espiritualidade e seu lado artístico. Esse movimento pode trazer muitas inspirações e ideias, já que a Lua forma aspectos favoráveis com Mercúrio e Urano, enfatizando seu lado mais comunicativo e proporcionando trocas importantes. Além disso, o Sol forma um sextil com Júpiter hoje, te convidando a voar mais alto, trazendo um impulso para realizar os seus desejos. Busque semear tudo que deseja colocar em ação durante essa Lua Nova. É um bom momento para planejar viagens, compras e novas aventuras.Os trânsitos do dia te convidam a ter ideias que fujam um pouco do cotidiano, sem medo de se arriscar. É um momento de usar sua criatividade e inspiração para determinar novos caminhos. Aproveite essa energia de ação para se movimentar em busca dos seus desejos mais íntimos.