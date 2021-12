Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de dezembro

Signo de Áries hoje

A véspera de Natal hoje pode ter sido marcada por eventos inesperados. A Lua entrou em Virgem no começo do dia e nos deixou mais críticos, mas também mais eficientes. Esse posicionamento lunar desperta um espírito de fraternidade, já que Virgem é um signo associado ao ato de servir as pessoas amadas. As festividades de fim de ano despertam um clima fraternal e, ao mesmo tempo, nostálgico. Algumas pessoas costumam adorar esse momento, enquanto outras se sentem incomodadas, irritadas e até mesmo tristes. Independentemente dos gostos pessoais, o fato é que as comemorações que estão acontecendo neste momento fazem com que as pessoas se aproximem mais. Mesmo que você não goste de alguém que precisa conviver nesse momento, essa pode ser uma oportunidade de superar o orgulho. Quando não focamos apenas nas diferenças e nos conflitos, é possível ter momentos mais agradáveis do que imaginávamos.Com a influência da Lua em Virgem, você tende a agir de forma mais 'direta e reta', o que pode acabar criando um clima desagradável. É importante ter confiança nos seus parceiros e nas pessoas com quem convive, para não tentar 'guiá-los' a todo momento, porque isso é frustrante para ambos os lados.