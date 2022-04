Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de abril

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com o ingresso da Lua em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e talvez até mesmo um pouco confusos, alterando a nossa percepção da realidade. Como um alinhamento planetário está acontecendo nesse signo há alguns dias, estamos mais propensos a sofrer por alguma desilusão. Esses sentimentos são evidenciados quando sofremos com uma quebra de expectativas, por isso, tente repensar sobre o quanto você tem idealizado seus relacionamentos. Além disso, é essencial tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, porque o excesso de sentimentos pode nos levar a julgar algumas situações com muita ingenuidade.Os nativos de Áries são regidos por Marte, que está transitando por Peixes e se encontra com a Lua hoje. Porém, como o Sol está em Touro, a influência desses dois signos gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade. As mudanças são bem vindas, mas são melhores quando bem estruturadas. Tenha cuidado para não permitir que as suas emoções guiem as decisões profissionais.