Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de setembro

Ontem o Sol alcançou a linha do Equador e está distribuindo sua luz, igualmente, para os dois hemisférios. E do alto você enxergou o local que está ou estava e também aquele que você deseja ir agora. Essa clareza facilita as escolhas, a partida e as despedidas.

ÁRIES

Querido ariano, pode ser que você esteja mergulhado num conflito entre agir ou permanecer em silêncio e deixar como está. Eu sei que você não consegue resolver ou decidir com facilidade. E nessa confusão mental você acabou fechando seu coração. Baixe a guarda, Não se recuse ver a verdade e admita que estava equivocado(a). Será que seus relacionamentos e parcerias estão num círculo vicioso?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.