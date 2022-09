Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de setembro

Signo de Áries hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Esse sábado será marcado pela quadratura que a Lua em Virgem faz com Marte em Gêmeos, em ângulo de 90 graus que traz alguns desafios. Esse aspecto desperta as energias de Marte, que está transitando por Gêmeos até o próximo ano, nos desafiando a lidar com o excesso de pensamentos, informações, tarefas, vontades e ansiedades. Como a Lua é o planeta regente das nossas emoções, a influência virginiana nos deixa mais críticos e inflexíveis. Por isso, é importante entender que os contratempos que estão surgindo podem te ajudar a perceber que, quando você se planeja, é possível lidar de modo perspicaz quando as coisas saem do esperado. A sensação de urgência que é despertada por Marte em Gêmeos pode ser enganadora - não se permita agir por impulso.Os arianos são regidos por Marte e, por isso, você deve ter muito cuidado para compreender que nem sempre aquilo que você acha ser adequado para uma pessoa amada é aquilo que a fará feliz. Tenha flexibilidade para dialogar e não seja vitimista, porque as decisões do outro não devem ser baseadas em você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.