Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de junho

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua encontra Urano em Touro, o que pode nos ajudar a alinhar nossos sonhos à realidade prática. Muitas vezes, enxergamos os sonhos como coisas distantes de nós, que são difíceis demais para se tornarem realidade. Mesmo que de forma inconsciente, isso parte do princípio de que você mesmo não tem capacidade suficiente para alcançar esse objetivo. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a arriscar, a fazer as mudanças necessárias. Além disso, o Sol em Câncer amplifica a sensibilidade e pode criar uma certa dualidade entre o apego e a necessidade de espaço para ser você mesmo e se conhecer melhor. O processo de autoconhecimento é essencial para que possamos lidar melhor com os desafios diários da melhor forma possível. Por isso, o processo de compreender nossos próprios pensamentos e sentimentos deve ser contínuo, mesmo quando estamos vivendo uma vida agitada, seja por causa do trabalho ou dos relacionamentos que demandam mais tempo e energia.Os nativos de Áries podem se sentir inseguros com a intensidade dos sentimentos que são despertados pela forte influência dos signos de água nesse momento. Você tende a externar suas emoções antes de compreendê-las e isso acaba gerando transtornos e desentendimentos que magoam pessoas importantes para você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.