Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de janeiro

A Lua está no signo de Câncer, ou seja, no seu ninho. E você está mais sensível do que nunca. Existe um incômodo ou uma ferida. O que te incomoda? O que te impede de avançar? Se alguma situação está te tirando do prumo, respira fundo, muito cuidado com as escolhas, o segredo é agir com inteligência emocional. E antes da Lua cheia em Leão, aproveite o dia de hoje para livrar-se do medo do fracassar e de ficar no meio do caminho. A Lua faz um aspecto positivo com Urano vai te ajudar a promover as mudanças necessárias para sua evolução e desenvolvimento pessoal.

Signo de Áries hoje

Cadê a sua paciência, ariano(a)? Este é um momento em que a espera é necessária. Tente se aquietar um pouco. Não se precipite, pois tudo tem a sua hora para acontecer. Lembre-se da importância de ter fé no processo e na vida. Tente não escolher situações que você julga segura, pois elas acabam se revelando bastante instáveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.