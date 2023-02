Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Touro, o que desperta mais estabilidade emocional e faz com que encontremos conforto no clima familiar. Uma dica para aproveitar esse momento é fazer algo com quem mora com você - como compartilhar uma refeição ou ver um filme que vocês gostem, deixando o celular de lado. A Lua em Touro nos ajuda a ter foco e praticidade para finalizar a semana sem tantas pendências. A influência de Touro também chama a atenção para como estamos cuidando do nosso bem-estar. Por isso, aproveite essa sexta-feira para ter momentos de descontração, em que você consiga desacelerar os pensamentos e desconectar-se das preocupações.O sextil que a Lua em Touro forma com Netuno em Peixes faz com que você se sinta mais emotivo. Por isso, tenha cuidado para não se deixar abalar por pequenas coisas. Tenha momentos de autocuidado em meio aos seus compromissos, para não se sobrecarregar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.