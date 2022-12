Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de dezembro

Signo de Áries hoje

As festas de fim de ano costumam ser uma época de muita nostalgia para alguns, e muita animação para outros. Independente de qual seja o seu caso, lembre-se de tentar aproveitar esse dia para se aproximar de quem você ama, e partilhar momentos gostosos em que seja possível deixar as diferenças de lado. A Lua permanecerá em Capricórnio durante todo o dia, o que nos deixa mais tensos e preocupados em fazer tudo do jeito certo. Por isso, um cuidado especial a se tomar hoje é com o excesso de perfeccionismo, que pode causar discussões. Perceba que as coisas não precisam ser perfeitas para ter momentos gostosos.As festas de fim de ano podem ser um momento um pouco desafiador para as pessoas de Áries, que não costumam escutar 'desaforos' sem reagir. Lembre-se que nem sempre é uma boa ideia reagir de forma rude aos comentários familiares. É importante impor seus limites, mas não é preciso fazer isso com grosseria.