Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de agosto

A lua começa a subir no céu e ascende no signo de Sagitário. O momento é de confiar e seguir o curso, com um arco em punho e uma flecha pronta para ser lançada.

A flecha é o seu pensamento audacioso. Você quer ir mais longe, alcançar um sonho distante, mas antes precisa de uma ideia ou um ideal.

Uma mira exata depende de uma visão clara. E mercúrio retrógrado entra em cena e fala baixinho no teu ouvido: Já definiu o alvo? O que você quer fazer? Já sabe como fazer? Você está alinhado em seus hábitos, pensamentos e comportamentos cotidianos?

Estaremos mais otimistas, confiantes e tudo parece possível, mas cuidado para não dispersar demais, se perder na euforia e comemorar antes da hora, já que Sagitário não dispensa uma comemoração. Antes de ir, confira se eleva teu espírito e só depois siga a estrada. Vá com o coração cheio de sonhos, já que a Lunação é de Leão, e a mente aberta para todas as aventuras que estão por vir.

E o dia finaliza com Marte e Plutão num papo profundo e super revelador, essa conversa é regenerativa tanto para o corpo quanto para a sua alma.

Áries

A combinação favorável de Marte e Plutão abre uma janela de oportunidades. Se desprenda do que não tem valor e tome uma decisão importante, chegou a hora de se posicionar de forma inteligente e confiante. E como nem tudo é perfeito, tente manter o equilíbrio entre o coração e a razão, especialmente porque, Vênus e Júpiter estão jogando com suas emoções e as suas insatisfações afetivas poderão assumir grandes proporções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.