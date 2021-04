Previsão do signo de Áries para hoje, 24 de abril

Hoje a Lua, que está em Virgem, fica fora de curso entre 7:50 e 13 horas. Se for possível, marque seus compromissos para antes ou depois desse horário, em que estaremos mais sujeitos a imprevistos e atrasos. Após o almoço, a Lua entra em Libra, o que desperta um clima mais amigável, que é propício para conciliações e para harmonizar o ambiente, dialogar sobre desentendimentos e resolvê-los. Além disso, Mercúrio encontra Urano em Touro hoje, o que configura um bom momento no trabalho, em que temos mais facilidade para resolver problemas com soluções inovadoras. Tome cuidado para não ficar arrogante, o que pode te fazer tratar os outros mal. O planeta do amor que rege nossas relações, Vênus, está formando uma quadratura tensa com Saturno hoje, o pode direcionar um olhar pessimista em relação a sua vida amorosa. Cuidado para não ser implicante, o que pode ser incitado pelo posicionamento de Marte em Câncer.

Signo de Áries hoje

A quadratura que está se formando entre Vênus e Saturno pode te levar a se irritar facilmente com quem você convive por pequenos motivos que se acumulam. Sabendo disso, procure sempre conversar com calma sobre o que te incomoda para não criar uma ‘bola de neve’, que faz um estrago muito maior.



