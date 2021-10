Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de outubro

Neste sábado, a Lua ingressa em Gêmeos, o que faz com que seja um dia agitado interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, hoje o Sol ingressa em Escorpião hoje e inaugura um período em que estaremos mais introspectivos. A influência de Escorpião nos deixa mais perceptivos, aguçando a intuição e a sensibilidade, para enxergar as coisas que geralmente passariam batidas. Isso pode ser considerado bom ou ruim, dependendo da forma com que você irá absorver essas informações. O fim da retrogradação, seguido do início da temporada escorpiana, faz com que estejamos mais conscientes das nossas emoções. As energias escorpianas intensificam os sentimentos e, como Mercúrio voltou a transitar normalmente nessa semana, conseguimos raciocinar com mais clareza.

Signo de Áries hoje

Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura controladora pode ser despertada pela entrada do Sol em Escorpião, mas isso apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.



