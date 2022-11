Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de novembro

Signo de Áries hoje

A Lua nova em Sagitário convida as pessoas de Peixes a liberarem toda a carga emocional que vem sustentando nos últimos dias. Aproveite a energia sagitariana para buscar mais leveza e trabalhar sua independência. Coloque você mesmo como prioridade, busque definir seu sonho e o que precisa fazer para alcançá-los.A presença do Sol em Sagitário traz uma leveza para as pessoas de Áries. Contudo, é preciso se atentar aos excessos e ao turbilhão de pensamentos que podem surgir ao longo do dia. Você, ariano, pode sentir que sua mente ainda está focada nos dilemas, pela presença da Lua em Escorpião ao longo do dia.