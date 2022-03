Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de março

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Sagitário, o que indica um bom momento para fazer algo diferente da sua rotina, mesmo que seja uma caminhada de alguns minutos ou tomar um sorvete com calma. Esses pequenos atos de conexão com nós mesmos, sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, trazem a sensação de descanso mental quando praticados durante o dia, nos ajudando a desacelerar dos estresses que já passamos. Para a maioria das pessoas, é praticamente impossível não deixar que o seu humor seja afetado por alguns fatos cotidianos como um ônibus lotado, trânsito, imprevistos ou atrasos; mas mudar a forma como reagimos a isso faz toda a diferença. Por isso, é importante cultivar esses momentos de ancoramento consigo mesmo, desenvolvendo um ponto de paz em que você possa se ‘deslocar’ nesses momentos estressantes. Afinal, reagir mal, brigar ou dar espaço para o desespero não faz com que a situação se resolva.A Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais animado, mas Marte (que é o planeta regente de Áries), está transitando por Aquário e faz com que você se sinta incomodado de forma mais profunda com aquilo que considerar injusto. Isso pode ter feito com que você seja julgado como “rebelde sem causa”, e pode afetar até mesmo os seus relacionamentos afetivos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.